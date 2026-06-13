近畿地方では、今日13日は晴れて昼間は気温が上がるため、熱中症に「警戒」が必要です。また、17日(水)以降は湿気が増えて、「厳重警戒」が必要な所もあるでしょう。これまで以上に、万全の暑さ対策をなさってください。今日13日の天気今日13日の近畿地方は、高気圧に覆われるため、おおむね晴れるでしょう。ただ、午後は山沿いの一部で、にわか雨の可能性もあります。広い範囲で降ったり、極端に降り方が強まることはないものの、