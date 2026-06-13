◆米大リーグホワイトソックス―ドジャース（１２日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１２日（日本時間１３日）、敵地・Ｗソックス戦に中６日で先発。前日に左膝の炎症で途中交代した大谷翔平投手（３１）が完全休養となる中、１点リードの５回にア・リーグ中地区首位を走る相手打線につかまり、４回１／３を７安打３四球、日米通じて自己最悪の７失点で降板した。９１球を投げ、