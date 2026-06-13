◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＤ組米国―パラグアイ（１２日、米ロサンゼルス競技場）３か国共催のメキシコ、カナダに続き、米国での開幕戦が行われ、ＦＩＦＡランク１７位の米国が同４１位のパラグアイと対戦した。試合前のセレモニーでは、世界的歌手のケイティ・ペリーが圧巻の歌声でパフォーマンスを披露し、会場を盛り上げた。両チームのベンチ入り全選手がセンターサークルに並んで国歌斉唱。約７万人収容のスタジ