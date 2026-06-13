新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ３』を６月14日（日）夜９時より放送開始する。そこで、６月12日の「恋人の日」にちなみ、スタジオMCを務める藤森慎吾には妻の似顔絵を、平祐奈には理想の恋人像を描いてもらい、ABEMA公式Xにて公開した。『ガールオアレディ』は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違い