◇第108回全国高校野球選手権沖縄大会開会式（2026年6月13日セルラースタジアム那覇）第108回第108回全国高校野球選手権沖縄大会が13日、全国トップを切って開幕した。開会式が行われ、沖縄尚学の山川大雅主将（3年）が優勝旗を返還した。昨夏の優勝に貢献したプロ注目左腕の末吉良丞投手（3年）は背番号10で戦う。比嘉公也監督によると、左肘のコンディション不良が続いたため。その期間、投手陣を引っ張っていた右腕の