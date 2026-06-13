俳優の真野恵里菜が、元サッカー日本代表で夫の柴崎岳からプレゼントされたアイテムを取り入れたコーデで、ディズニーランドを親子で満喫したことを明かした。２０２４年７月に第１子出産を公表している真野は、自身のインスタグラムに「久しぶりに泊まりでディズニーランドへ」と新規投稿。ミッキーとミニーのレトロ風イラストが描かれたオーバーサイズのシャツに、デニムを合わせたカジュアルスタイルの画像も公開した。デ
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