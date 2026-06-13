京都府向日市は、竹林や竹垣の景観が人気の散策道「竹の径（みち）」7カ所に観光案内板を増設した。最寄り駅までの所要時間やトイレの場所などをピクトグラム（絵文字）を添えて表示。外国人観光客らが道に迷うのを防ぎ、魅力向上につなげる。【写真】増設された案内板にはピクトグラムもあしらわれている竹の径エリアに点在する分かれ道などに新たに取り付けた。例えば、京都市洛西竹林公園（西京区）近くの案内板には、公園