私はミカ（45歳）。高校を卒業してすぐ結婚し、18歳で娘のアオイを出産しました。同級生が学生生活を謳歌するなか、私だけ子育てに追われる日々。息子のヤマトが生まれた後に元夫と離婚してからは、両親の助けを借りながら生活のために必死に働いてきました。あれから二十数年。この春、ヤマトが大学を卒業して社会人への一歩を踏み出しました。アオイもすでに巣立っているので、これで子育ても終了。私は大変だったこれまでのこと