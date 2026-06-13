圧倒的な歌唱力と革新的なダンスで、時代や国境を越えて愛され続ける“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソン。その人生を描いた映画『Michael』が、６月12日に日本で公開される。アメリカではすでに大きな話題を呼び、続編の制作も進行中だ。 【画像】最後と宣言して挑んだロンドン公演を前に2009年６月、50歳の若さでこの世を去った“キング・オブ・ポップ”マイケル・ジャクソン なぜ彼は「人類史上最も成功したエ