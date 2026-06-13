医療費が高額になった場合、自己負担額を一定に抑える「高額療養費制度」。2026年の8月からはその自己負担額が増加することが決定した。石破元首相時代には凍結された見直し案が高市首相になった途端国会を通過してしまったことからも分かるように、医療保険制度や社会保障制度は「政治」とは切っても切れない関係にある。 【写真】選挙ライターの畠山理仁氏とジャーナリストの西村章氏 社会保障と選挙の関係や、政