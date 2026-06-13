＜ダウ選手権2日目◇12日◇ミッドランドCC（ミシガン州）◇6301ヤード・パー70＞「足を引っ張って申し訳ない気持ちでいっぱい」と渋野日向子が言えば、「バーディパットが打てない位置に持って行ったりミスが多かった」と勝みなみも申し訳なさそうに話す。3年連続のタッグとなった2人にとって、こうした“譲り合い”はもはやお馴染みの光景だ。【写真】初々しい…高校時代の渋野日向子そんな言葉とは裏腹に、この日は4バーディ・