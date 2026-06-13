＜オキュネットクラシック2日目◇12日◇タスコサGC ラパロマC（テキサス州）◇7091ヤード・パー70＞米男子下部ツアー（コーン・フェリーツアー）は第2ラウンドが終了した。2打差2位から出た石川遼が4バーディ・1ボギーの「67」をマーク。2打差のトータル7アンダー・4位タイで決勝に進んだ。【写真】 石川遼の独特すぎる練習法“黒ホウキ”杉浦悠太は1イーグル・4バーディ・4ボギー・1ダブルボギーの「70」と伸ばせず。トータル3