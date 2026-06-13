6月12日、新潟県柏崎市で地元の中学生を対象にした、交通安全教室が開かれました。 12日、柏崎市の東中学校で開かれた交通安全教室。 授業では、スタントマンが自転車運転に潜む危険なシチュエーションを実演することで、その危険性を訴え、ヘルメット着用の重要性など事故の予防策を呼びかけました。 【生徒】 「（ヘルメットを）着用する、しないで全然違うと思った」 【生徒】 「すごく怖いなと思ったし、気をつけよ