ホワイトソックスの本拠地レートフィールドのグッズストアでは、ドジャースとの3連戦に合わせ、ドジャース・大谷とホワイトソックス・村上のコラボTシャツ（44・99ドル＝約7198円）が販売されている。両球団の「顔」である大谷と村上の打撃フォームがプリントされており、間には日の丸が記載された仕様となっている。村上は5月30日に右太腿裏の肉離れで負傷者リスト入り。12日（日本時間13日）の試合前にはゴムチューブなど