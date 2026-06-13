米大リーグのメッツで、腰椎の炎症のため負傷者リスト（IL）に入っている千賀滉大が、来週に再びリハビリ登板に臨む見通しだと12日、球団公式サイトが伝えた。千賀は4月下旬にIL入り。今月9日には右腕尺骨神経の違和感で予定していたリハビリ登板を回避したが、11日に傘下マイナー2Aの試合に先発し、6回を1安打1失点と好投した。（共同）