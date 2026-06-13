1996年6月13日、福岡空港。デンパサール経由ジャカルタ行きのガルーダ・インドネシア航空865便（DC-10-30型機）は、午後0時過ぎに滑走路から離陸滑走を始めた。 乗客乗員あわせて275名を乗せた機体は、機首を上げ浮き上がった直後、右翼の第3エンジンが大きな音を立てて故障。機長は離陸を中断する判断をしたが、機体は止まりきれずに滑走路をオーバーランし、空港のフェンスと県道を横切って、緩衝緑地