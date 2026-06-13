宝塚記念の攻略POINT 【波乱の主役】ズバリ前走逃げていた馬を狙え！荒れ気味の阪神の馬場は前残り？ 穴の使者となっているのが逃げた馬だ。 前走逃げた馬は［１・２・２・２］と好成績を残しており、実は該当馬が出走していた場合、４年連続で馬券圏内に入っている。 21年ユニコーンライオンは前走の鳴尾記念を逃げ切り勝ち。 宝塚記念は⑦人気だったが、クロノジェネシス以外は完封しての２着に入った。