「様子を見ましょう」と言われたらどうしたらいい？医師に確認しておきたい4つのポイントとは 一度の診察ですべてはわからない 初めて診察に訪れた病院で、「お子さんは自閉スペクトラム症ですね」などといきなり確定診断をつけられることはあまり多くありません。たいていの場合、「しばらく様子を見てみましょうか」と提案する医師がほとんどだと思います。大切なお子さんの将来に関わることですから、親御さんからしてみれ