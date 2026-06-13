通常であれば不可能な失業保険と年金を両方受給する方法とは 失業保険と年金を両方受給する 通常であれば不可能な両方受給 定年退職後に再雇用などで働く場合、64歳までは失業保険を受給することができます。失業保険は高年齢求職者給付金よりも受給額が大きいので、失業保険受給するためには退職するなら64歳までに退職するのがセオリーですが、その一方で64歳のうちに失業保険を受給し始めてしまうと、失業保険の受