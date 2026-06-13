認知症の人が後ろをついてくるのはどうして？が不安定な場面での対処法とは 心が不安定な場面｜家族の後ろをつきまとうとき ○エピソード 日中母は、家の中をずっとうろうろしています。何をしたいのか、目的はわかりませんが、私を見つけるとずっと後ろをついてきます。 【対応1】不安からか、依存からか、その他の行動をしたいからかを観察する みなさんは、初めていった場所や初めて経験する場面で、「どうした