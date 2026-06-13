「ああ、雨か」――雨空を見上げたときに考えることは、晴天のそれより少し多いかもしれない。「濡れると面倒だ」「傘を忘れた」「大雨にならなければいいが」など、ほとんどはマイナスの内容だろう。一方、安全な屋内で耳にする静かな雨音は、無意識に聞き入ってしまうような“独特の世界”をつくりだす。映画解説者の稲森浩介氏による映画案内、今回は“雨の世界”が効果的に描かれた、この時期はひときわ心に染みる作品5本を紹