◆米大リーグホワイトソックス―ドジャース（１２日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）右太もも裏の肉離れで負傷者リスト（ＩＬ）入りしているホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が１２日（日本時間１３日）、本拠地・ドジャース戦でベンチに入った。ホ軍は初回にベニンテンディが先発・佐々木朗希から右越えに先制７号本塁打。ベンチの村上は打った瞬間に絶叫して喜ぶと、ダイヤモンドをまわるベニンテンディ