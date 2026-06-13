チーズがとろりと溶けたホットサンド「ツナメルト」は、アメリカのダイナーで親しまれる定番メニュー。焼くとパンの中でチーズが溶け出すため、英語で「とろける」を意味する「メルト」から名付けられています。今回は、家にある材料で手軽においしく作れるツナメルトを3つご紹介します。 ▼バターの香り漂う、ボリューム満点の厚切りサンド 4枚切りの厚切り食パンを使うので、食べ応えのある大満足の一品に。チェダースライスチ