いよいよ開幕した サッカーワールドカップ。3匹のご長寿サルが、日本時間15日に行われる「日本vsオランダ」の勝敗を占った様子が、SNSで話題となっている。【映像】驚きの占い結果（実際の映像）40歳のヨザルおばあちゃんまずは、平均寿命の倍の40歳という長生きおばあちゃん、ヨザルのよっちゃん。日本国旗に見立てたパンと、オランダと言えばの「チーズ」。勝利だと思う方を選んでもらう。どちらを選ぶのか。パン咥えて去っ