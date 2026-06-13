◇W杯北中米大会1次リーグD組米国 ― パラグアイ（2026年6月12日ロサンゼルス）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会のホスト国の1つ、米国が12日（日本時間13日）、1次リーグD組の初戦でパラグアイと対戦した。両チームがW杯で対戦するのは1930年の第1回ウルグアイ大会以来、実に96年ぶり。当時は米国が3―0で勝っていた。試合会場のロサンゼルス競技場（ソフィスタジアム）では開幕セレモニーが行われ、歌手ケイティー