米男子ゴルフのRBCカナダ・オープンは12日、カナダのカレドンにあるTPCトロント（パー70）で第2ラウンドが行われ、120位で出た中島啓太は66をマークし、通算3アンダー、137の46位に浮上した。69で回った金谷拓実、68の平田憲聖も46位で並び、決勝ラウンドに進んだ。63のベン・ジェームズ（米国）が通算10アンダーで単独首位に立った。（共同）