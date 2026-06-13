2025年度のツキノワグマの出没件数は全国5万776件で、ヒグマを含む捕獲数は1万4720頭とどちらも過去最多を記録。今年も春先から目撃件数が多いことから「キャンプ場2026年問題」が起きている。【映像】キャンプ場のクマ対策（実際の様子）去年から続くクマの脅威に各地のキャンプ施設が対応に迫られている 。ABEMA的ニュースショーではクマ出没地域のキャンプ施設を取材した。長野県浅間山麓にある「信州とうみオートキャン