13日深夜放送のTBS系「バース・デイ」（深夜0・58）は、レスリング男子フリースタイル97キロ級の吉田アラシ（22）に密着。レスリング一家に生まれた若き才能の強さの原点と、家族と歩む競技人生に迫った。現在、男子97キロ級で国内42連勝中という驚異的な記録を誇る吉田。昨年の世界選手権でも銅メダルを獲得するなど、日本重量級の期待を一身に背負う存在だ。その強さの原点は、レスリング一家にあった。吉田は6人兄弟で、全