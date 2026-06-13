お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が12日、自身のYouTubeを更新。「油不要！豚の脂だけで超サクサク【ひと口トンカツ】包丁いらずで超簡単な新感覚レシピ」と題した動画をアップした。【動画】油不要！超簡単にできる揚げない“ひと口トンカツ”レシピ概要欄では「今回は、油は使わず豚の脂だけで作る「ひと口トンカツ」です。揚げないのに表面はサクサク、中身は好きなものを包むだけ♪包丁も使わないレシピですので、ぜひお