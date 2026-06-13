Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージG卓が6月12日に行われ、逢川恵夢（EARTH JETS・協会）が登場した。Mリーグ2025-26シーズンを終え、新たな熱戦が繰り広げられている個人戦の舞台。その入場シーンにおいて、逢川がトレードマークである美しい髪を大胆になびかせるパフォーマンスを披露し、ファンを大いに喜ばせる一幕があった。【映像】ツヤツヤの黒髪をバサーッな瞬間逢川といえば