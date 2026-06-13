高知競馬の「第54回高知優駿」はあす14日、第6Rで行われる。カツテナイオイシサを筆頭に黒潮皐月賞、山桃特別組の上位馬が順当に歩を進めてきた。別路線組からはトサノシュジンコウも名を連ねており、1冠目に続くハイレベルの戦いが期待できそうだ。最大の注目はカツテナイオイシサの2冠制覇なるか、その一点だろう。1冠目・黒潮皐月賞では勝負どころで先に抜け出したクスダマをゴール直前で捉えた。わずか鼻差ではあるが、