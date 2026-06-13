ジーユー（GU）のベビー服ブランド撤退（2025年夏）、キユーピーの育児食の生産終了（26年8月）に続き、ピジョンも......。ピジョンは26年5月14日、年内をもってベビーカーおよびバウンサーの生産を終了し、在庫がなくなり次第、順次販売も終了することを発表しました。Xでは驚きや悲しみの声、感謝の声が多く寄せられています。原材料費の高騰や物流コストの上昇が原因ピジョンは撤退の理由について、「昨今の原材料費の高騰や物