現在、携帯ゲーム機の生存競争においてほぼ一強状態となっているNintendo Switch 2。ライバル機としてしばしば名前が挙がるのはSteam Deckだが、半導体メモリなどのパーツ不足や物価上昇といった背景により、厳しい戦いが続くことになるかもしれない。 （関連：『FF7 REBIRTH』後継から『時のオカリナ』復活までE3なき夏の新作発表ラッシュ総まとめ） ■Steam Deck OLEDが今年2度目の値上げ512GBモデルは13万