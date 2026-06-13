東京の夏の夜空を彩る大イベント「第51回江戸川区花火大会」が、2026年8月1日（土）に開催します。伝統ある宗家花火「鍵屋」がプロデュースする約1万4,000発の感動的な花火を、場所取り不要の特等席で楽しめる「有料観覧席」。その一般チケット販売が、いよいよ6月13日（土）正午から先着順でスタートします！本記事では、楽天チケットでの購入手順や、1次・2次募集による「紙チケット・電子チケット」の違い、打上場所の真横を陣