山形地方気象台は13日午前5時15分、落雷、突風、降ひょうに関する山形県気象解説情報を発表しました。それによりますと東北地方の上空約5500メートルにマイナス18度以下の寒気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定になっています。山形県内は積乱雲が発達し、雷の発生する所がある見込みです。山形県では13日朝から夕方にかけ、竜巻などの激しい突風や急な強い雨に注意し、ひょうによる農作物や農業施設などへの被害に注意