韓国で元交際女性のもとを訪れ、刃物で殺害しようとした「蔚山（ウルサン）ストーカー殺人未遂」事件の被告人チャン・ヒョンジュンに二審でも懲役22年が言い渡された。【写真】接近禁止も元交際女性を殺害…韓国の凶悪ストーカー犯の身元情報釜山（プサン）高裁・蔚山（ウルサン）裁判部刑事1部（ユ・ジョンウ、チョ・ジョンヨン、キム・テヒョン高法判事）は6月11日、殺人未遂やストーカー処罰法違反、暴行・監禁の容疑に問われた