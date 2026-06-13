ポール・ポグバ（モナコ）が、米大手スポーツチャンネル『ESPN』のインタビューに対応。北中米ワールドカップに臨むフランス代表について語った。キリアン・エムバペ（レアル・マドリー）、ウスマンヌ・デンべレ（パリ・サンジェルマン）、マイケル・オリーセ（バイエルン）。超強烈なアタッカー陣をはじめ、各ポジションで屈指のタレントを誇るフランス代表は、北中米W杯の優勝候補筆頭だ。2022年までフランス代表に選ばれ