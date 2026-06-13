戦績を振り返れば、警戒を強めても不思議ではない。北中米ワールドカップのグループステージＦ組の第１節で、日本とオランダが相まみえる。この一戦を前に、オランダメディア『Voetbal International』は、「オランダ代表に警告：日本は2018年以降、欧州勢に無敗」と見出しを打った記事を掲載。「2018年ワールドカップにおけるベルギー相手の２−３の敗北以来、“サムライブルー”はヨーロッパの国には一度も負けていない」と