2026年6月11日、中国メディアの第一財経は、同日開幕したサッカーワールドカップについて、判定システムなどに中国の技術が関わっていると報じた。記事は、米国、カナダ、メキシコが共同開催する今大会を「初のAIワールドカップ」と称した上で、大会の全スケジュールに国際サッカー連盟（FIFA）の公式テクノロジーパートナーである中国レノボグループのソリューションが組み込まれていると紹介した。そして、最も注目される応用と