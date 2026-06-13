巨額副業詐欺インフルエンサーになりすまし『情報商材』宣伝か “インフルエンサー”のＳＮＳアカウントを仲介業者経由で購入してなりすまし、フォロワーに情報商材を宣伝する… 【写真を見る】詐欺の疑いで逮捕された松村真吾容疑者（２９） こうした手口で、去年１１月から今年３月にかけて、大阪府内に住む女性３人から講習代金名目でそれぞれ現金約１５～５１万円をだまし取ったとして９日、