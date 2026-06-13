ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで日本人ペア初となる金メダルを歴代最高得点で獲得した“りくりゅうペア”の愛称でも親しまれる木原龍一（33）と三浦璃来（24）が12日までに、それぞれのXを更新。仲が良さそうなやり取りを披露し、反響が寄せられている。【写真】「この表情がめちゃ可愛い」木原龍一をじーっと見つめる三浦璃来まず三浦が11日に「15年ぶりに自転車に乗ってます 風を感じながらゆったり乗りたいのに若