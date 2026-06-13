硫黄島で戦死した市丸利之助さんの娘志村俊子さん（右）と孫高子さん＝8日、東京都世田谷区太平洋戦争の激戦地・硫黄島（東京都小笠原村）で都が主催する戦没者追悼式で、出席可能な遺族を本年度からひ孫まで拡大することが13日、都への取材で分かった。1983年からの開催で初めて。都内在住者のみで、今後参加者を募集する。個人の渡航が制限された島への訪問機会はほぼなく、遺族は「歴史継承や全国の子孫のため、国の事業でも