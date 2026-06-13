【パリ＝上地洋実】先進７か国（Ｇ７）議長国のフランス大統領府高官は１１日、同国で１５日から始まるＧ７首脳会議（サミット）での成果文書について、重要鉱物の供給網強化など、複数の個別分野で合意文書を取りまとめる方向で調整していると明らかにした。包括的な首脳宣言の採択は見送られる見通しだ。イラン情勢などを巡り溝が深まる米国と欧州諸国の対立を避ける狙いとみられる。仏大統領府高官によると、国際的な貿易不