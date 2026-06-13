パチスロタレントの夏海が13日、Xを更新。「本日予定しております、東京都『国際センター高田馬場店』様での実戦来店ですが、不覚にも寝坊してしまった為、一般での入場となります。店舗関係者の皆様には、多大なるご迷惑をおかけし、本当に申し訳ありません」と、寝坊で午前9時30分の抽選での入場に間に合わないと、当日の直前になって説明し謝罪した。夏海は「抽選から参加予定のファンの皆様には是非、そのまま抽選より参加して