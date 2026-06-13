北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップ（W杯）は、11日（日本時間12日）に開幕した。今大会は史上最多の48か国が出場する。初出場国の1つ、ウズベキスタンを率いるのはW杯優勝経験のある意外な大物。気づいた日本ファンからは驚きの声が広がった。往年のスターに視線が集中した。本大会に向け、オランダ代表との親善試合に臨んだ試合後だった。オランダのファン・ダイクが近寄って対面した人物は、元イタリア代表