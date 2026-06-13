雨の日の登園って、子どもも大人もなんだか憂うつになりがち。そんな時は、気分が上がるレイングッズを取り入れてみませんか？ 今回は【3COINS（スリーコインズ）】で見つけた、思わず「これ使いたい！」と言いたくなるようなKIDSレイングッズをご紹介します。 可愛すぎて着たくなる！ 耳付きレインポンチョ 【3COINS】「着る傘：80～90cm」\880（税込） まるでUFOみたいな形のこちらのアイテムは、まだ傘