筆者の話です。夫の飲み会の日、私は家にいてもどこか落ち着かずにいました。しかし、長年抱えていたそのモヤモヤを夫にしっかりと理解してもらえたのは、ある夜の、思いがけない小さな行動がきっかけだったのです。 迎えの連絡 夫は飲み会があるたびに「駅までお迎えお願い」と連絡をしてきます。 最初の頃は、飲んだ後に歩いて帰るのは大変だろうと思い、特に気にせず迎えに行っていました。 駅までは徒歩で十数分ほど、