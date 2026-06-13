シンガー・ソングライターのレイヴェイが新曲で韓国の人気ガールズグループ・BLACKPINKのロゼとコラボすることを示唆した。先日、「ア・マター・オブ・タイム」ツアーで来日公演も果たしたところのアイスランド出身のレイヴェイが、韓国公演の滞在期間中を収めた写真の数々をインスタグラムに投稿。ロゼが写っていることからファンの間では、次回作でのコラボを意味するのではないかと噂さ