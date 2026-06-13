神戸市役所本庁舎2号館（神戸市中央区加納町）を複合商業施設に建て替える工事の起工式が12日、現地であり、新たなにぎわい拠点としての整備が始まった。JRや私鉄、市営地下鉄、新交通の駅が集中する三宮地区と観光開発を急ぐ神戸港の中間に、新たなにぎわいを生む滞留拠点をつくる。完成は2029年9月の予定。【こちらも】松山市、JR松山駅前再開発で公募開始にぎわい創出は実現するか新たな市役所本庁舎2号館は、高さ135メー