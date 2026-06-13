2024年1月にスタートした「新NISA」の導入から2年余りが経過した。各ネット証券の買付動向が示すように、「オルカン」や「S&P500」といった米国株・海外株中心のインデックス投資信託に資金が集中するトレンドは依然として主流である。【こちらも】オルカン一強の正体新NISA資金が集中する“見えないリスク構造”しかし、為替や金利などの市場環境が変化するなか、一部の個人投資家の間では、米国株への一極集中リスクを